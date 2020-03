Serie A a rischio, ecco la strategia di De Laurentiis per l'assemblea di stamattina

Notizie Calcio Napoli - Il campionato adesso rischia seriamente di saltare. Come infatti riferisce La Repubblica oggi in edicola, con l'emergenza sanitaria che purtroppo non rientra, è questo il nuovo scenario che potrebbe venire fuori dall'Assemblea in programma stamattina.

Serie A a rischio, De Laurentiis punta a un nuovo rinvio

In questa, però, Aurelio De Laurentiis punta a un ulteriore rinvio che a una sospensione. E nel frattempo può ritenersi soddisfatto della professionalità dei suoi atleti durante questo periodo surreale. Nessuno, infatti, si è allontanato da casa e tutti continuano a seguire rigorosamente gli ordini che hanno ricevuto dallo staff per quanto riguarda allenamenti e alimentazione.