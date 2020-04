Serie A post Coronavirus, Il Mattino: ci saranno tre partite a settimana, si giocherà sempre di sera

Ultime notizie calcio. La Serie A attende informazioni ufficiali per capire quando si potrà riprendere a giocare, intanto sembra delinearsi sempre più la nuova fisionomia del campionato. Ecco quanto riportato da Il Mattino:

“Qualcuno l'ha definito una sorta di mondiale. Già, ma forse solo perché si giocherà d'estate. Sempre e solo di sera. Tre partite a settimana. Lavoro straordinario per il Giudice sportivo che dovrà decidere in tempi rapidissimi (24 ore al massimo). Sei settimane e mezzo di passione per sapere chi vincerà uno scudetto unico”.