Il Mattino - Serie A: Osimhen il meno decisivo dei numeri 9, Napoli e Milan hanno pagato gli infortuni

Ultime di Serie A con Il Mattino che analizza i numeri 9 del campionato italiano tra le big. Osimhen quello che ha numeri più bassi, ma c'è un motivo legato agli infortuni.

Queste le ultime da Il Mattino:

Negli ultimi anni la Juventus ha vestito i panni di squadra che detta legge, anche in termini di tendenze. Ha portato in Italia Ronaldo, ha vinto e stravinto. Poi il meccanismo si è inceppato e così, a gennaio, Agnelli ha deciso di seguire la moda di quelle che stavano davanti: ha preso il 9 più forte del campionato e l’ha portato a Torino. Con l’arrivo di Dusan Vlahovic (22 anni e già 17 gol dall’inizio del campionato, con la maglia della Fiorentina) sarà il nuovo totem a disposizione di Allegri, l’uomo attorno al quale ruoterà l’ecosistema bianconero a caccia di Europa e di scudetto. Un nove che più nove non si può (seppur sulla maglia ci sia la 7 che fu di Cristiano), l’uomo che occupa l’area di rigore ma sa anche servire i compagni, come dimostrano i 5 assist serviti nel girone di andata con la Fiorentina. Caratteristiche non del tutto differenti da quelle degli altri 4 bomber da scudetto. Vlahovic è l’unico tra tutti loro ad essere già in doppia cifra, seguito a ruota da Dzeko e Zapata entrambi fermi a 9 centri. Staccato, ma non di molto, Ibra (8), più distante Osimhen (5). Sugli attaccanti di Milan e Napoli, però, ha pesato fin qui l’elemento infortuni, motivo per il quale sia Pioli che Spalletti già si fregano le mani all’idea del contributo in più che i loro numeri 9 potranno dare alla causa da qui alla fine.