Serie A, nuova assemblea convocata d'urgenza per oggi: ecco gli argomenti sul tavolo di lavoro in Lega

Notizie Calcio - Il taglio degli stipendi è un argomento caldo oggi nella nuova assemblea della Lega Serie A, convocata d'urgenza, dopo quella di venerdì, insieme a quello della ripresa del campionato come racconta l'edizione odierna de Il Mattino:

"Sul tavolo di lavoro della Lega ci sarà il tema della riduzione degli ingaggi ai giocatori: al momento non si è sbloccata la trattativa con l'Aic, che nei giorni scorsi ha respinto la proposta di interrompere i pagamenti per quattro mesi, chiedendo il congelamento per un solo mese"

Il presidente dell'Aic Tommasi ha parlato a Rai News 24:

«Con la Lega Serie A non siamo entrati nei dettagli, anche perché le prime scadenze sono il 20 aprile. Noi con la Lega Pro parliamo soprattutto dei redditi più bassi che rischiano di non essere rispettati per la crisi. Il 60-70% dei calciatori in Lega Pro guadagna meno di 50mila euro lordi»