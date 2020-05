Il Mattino - Il CTS 'gela' la Lega con la quarantena di squadra di 15 giorni: complicato finire il campionato, spunta un'altra ipotesi per la Serie A!

Ultimissime Serie A - Sul calendario i venti club di A decideranno venerdì in assemblea dopo l'incontro di giovedì in cui Figc e Lega attendono l'ok sulla ripresa del campionato e le date dal ministro allo Sport Spadafora. Lo riporta l'edizione odierna de Il Mattino:

"Ma intanto il Cts conferma che in caso emergesse una positività al coronavirus di un calciatore o di un componente del gruppo la quarantena di squadra resta di 15 giorni (impossibile la riduzione a una settimana). Dal punto di vista sanitario, il Cts ribadisce «con forza che non esistono alternative a quanto rappresentato in ogni sede, per ogni tipologia di attività e per ogni tipo di soggetto, relativamente alla ripresa di tali attività, nel pieno rispetto delle norme vigenti e dell'evidenza scientifica che tali norme hanno contribuito a generare». Un nodo, quindi, che resta ancora da sciogliere perché con questa norma sarebbe complicato chiudere il campionato. Uno stop di due settimane di una squadra potrebbe infatti determinare grossi problemi a disputare tutte le partite di serie A essendo poco il tempo a disposizione. Il piano B che la Figc tiene presente come ipotesi è quello di disputare play off e play out".