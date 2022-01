Serie A: altri punti di penalizzazione, oggi la decisione del Giudice Sportivo

Ultimissime notizie Serie A con il caso delle penalizzazione che cambiano anche la classifica di Serie A. Dopo la Salernitana che ha subito un -1 in arrivo anche altri punti tolti dal Giudice Sportivo.

E' da Il Mattino che arrivano aggiornamenti importanti riguardo quella che sarà entro oggi anche la decisione del Giudice Sportivo riguardo le penalizzazione in Serie A e la classifica che cambia ancora. Dopo l'ufficialità del punto tolto alla Salernitana, è ancora il club campano che può essere punito, ma occhio anche per altri due club.

Come se non bastasse, la Salernitana corre il rischio di vedersi sottratta un altro punto in graduatoria. La Lega di serie A, infatti, ha deciso di costituirsi in giudizio insieme al Venezia in merito alla partita del 6 gennaio scorso che non si giocò all'Arechi proprio per via dei tanti contagi in casa granata. Oggi il giudice sportivo Mastrandrea potrebbe sancire nuove penalizzazioni e confermare la vittoria dei lagunari (0-3 a tavolino) attribuendo un altro -1 in classifica alla Salernitana. Non è escluso comunque che la decisione possa slittare e va detto che la Lega si è costituita anche per Fiorentina-Udinese e Atalanta-Torino che rischiano anche loro penalizzazioni e sconfitta a tavolino.