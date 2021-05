Sergio D'Angelo candidato sindaco di Napoli, Maradona Jr lo appoggia: "Condivido le idee, no a Maresca"

"Mi ha chiamato anche Maresca - dice Diego Armando Maradona junior ai taccuni di Repubblica - ma non potrei mai appoggiare chi sta con Lega e Meloni. Con Sergio condivido le stesse idee politiche. Non mi candiderò, anche se in tanti vorrebbero, ma gli darò una mano" . Tre le liste civiche, hub al posto dei comitati, tra i punti del programma di Sergio D’Angelo presidente del gruppo sociale Gesco e candidato sindaco di Napoli: massiccio investimento nel sociale con le risorse del Recovery, 400 giovani da assumere e collaborazione istituzionale con Vincenzo De Luca.