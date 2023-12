Senza Kvaratskhelia è un altro Napoli: sparisce dalla gara e lascia Osimhen da solo

Napoli - Un buon Napoli cade allo Juventus Stadium. Una partita che ha lasciato l'amaro in bocca agli azzurri che aveva provato a vincerla con delle occasioni, quella chiarissima di Kvaratskhelia che non è riuscito solo contro Szczesny a mettere la palla in rete.

Juventus Napoli: Kvaratskhelia sbaglia e sparisce

Il Mattino si interroga su cosa sarebbe successo se Kvara avesse spedito in rete quel pallone facile facile di metà primo tempo. Un assist perfetto di Osimhen, che lucidissimo vede il compagno solissimo al limite dell'area e gli sussurra «vai, pensaci tu». Sembra il remake del gol di gennaio 2023, ma stavolta il finale è stato ben diverso.

Quell'occasione sprecata ha di fatto anche cambiato l'atteggiamento in campo di Kvara, l'impressione è che il georgiano non sia più stato in grado di rialzare la testa dopo l'errore. Innervosito Kvara che si è fatto ammonire per un fallo di reazione su Gatti già nel primo tempo e sostanzialmente è scomparso dalla gara. Con o senza Kvara è sempre un altro Napoli. Testa bassa fino al momento del cambio e lascia Osimhen nella solitudine.