Se non si dovesse trovare l’accordo con Ospina il Napoli si fionderebbe subito su due portieri

L'edizione odierna del Mattino si concentra anche sui rinnovi in casa Napoli e i possibili obiettivi di calciomercato. Dal quotidiano si legge:

Sul fronte rinnovi, poi, tengono banco sempre le questioni Ospina (il cui contratto con il Napoli scade il 30 giugno), ma anche Fabian e Koulibaly (che scadono a giugno 2023).

Nessun contatto al momento tra le parti, che sperano di aggiornarsi in settimana per pianificare un eventuale futuro insieme.

Se non si dovesse trovare l’accordo con Ospina per il futuro, il Napoli si fionderebbe subito su uno tra Vicario e Gollini come volto nuovo per la porta, mentre Meret è ancora in attesa di garanzie dal punto di vista del progetto tecnico, prima di capire se rinnovare il suo contratto col Napoli o se cercare una nuova destinazione dove avrebbe maggiore continuità di rendimento.