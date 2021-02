"Scuola Sicura", inizia oggi la campagna di vaccinazione per i docenti delle scuole

Ultimissime notizie Napoli. Inizia oggi nella nostra città la seconda fase della campagna di vaccinazione che vede protagonisti i docenti delle scuole. Ne parla nel dettaglio l'edizione di oggi del quotidiano La Repubblica, che segnala la grande confusione attorno alle modalità di adesione alla campagna vaccinale.

Scuola Sicura, vaccinazioni per docenti in Campania

Si chiama "Scuola Sicura" la piattaforma creata per il personale docente che vuole aderire alla campagna di vaccinazione. Le adesioni saranno raccolte dai dirigenti scolastici delle varie scuole e poi inseriti nella piattaforma, ma non mancano le polemiche: pare, infatti, che i presidi di alcune scuole abbiano inviato gli elenchi di tutto il personale docente e non solo di chi aveva fatto espressamente richiesta, causando non pochi problemi sulla piattaforma Scuola Sicura. "Per avere il vaccino - si legge su Repubblica - il lavoratore del settore scolastico dovrà personalmente registrarsi sull’altra piattaforma, quella istituita dalla Regione per i vaccinandi, la stessa per intenderci, che è stata utilizzata per gli over 80. Quest’ultima dovrebbe riconoscere solo chi è stato inserito dal proprio dirigente scolastico su " Scuola Sicura", quindi è normale che alcuni riescano a registrarsi e altri ancora no".