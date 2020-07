Scossa Politano contro l'Udinese, Il Mattino: ha scelto Napoli per rilanciarsi, con l'obiettivo Europei 2021

Ultime calcio Napoli - Converge, supera un difensore, prende la mira e piazza il sinistro all'incrocio: Politano si prende la scena, suo il gol all'ultimo respiro che decide la sfida contro l'Udinese, il primo con il Napoli. «Contentissimo per la prima rete azzurra, per una grande vittoria», ha scritto sul suo profilo social a fine partita.

Secondo quanto riporta Il Mattino:

"Il Napoli lo ha preso a gennaio dall'Inter (firma fino al 2024, operazione da 23 milioni, bonus compresi: prestito con obbligo di riscatto), uno degli elementi mollto graditi a Gattuso, un esterno di attacco che il club azzurro provò già a prendere senza riuscirci nella sessione di mercato invernale dell'anno scorso. Callejon dirà addio a fine stagione e sarà lui il punto di riferimento sulla destra in attacco, anche se il Napoli prenderà un altro esterno destro (il profilo più gradito resta Boga), ruolo dove intanto sta giocando anche Lozano. Tanto entusiasmo, grinta e ottima condizione atletica: Politano con il suo ingresso in campo contro l'Udinese ha dato la scossa, il suo ingresso ha dato adrenalina al reparto offensivo, l'impatto sulla partita è stato molto positivo con giocate di personalità. Scatti, sprint, grande convinzione e ovviamente la giocata personale fantastica all'ultimo minuto di recupero, una giocata da campione. Politano ha scelto Napoli per rilanciarsi dopo la sua ultima fase poco felice nell'Inter: l'obiettivo è diventare protagonista in maglia azzurra con la speranza di poter rientrare poi nel gruppo Italia (segnò il gol decisivo nell'amichevole contro gli Stati Uniti del 20 novembre 2018) per gli Europei 2021".