Sconcerti: "Serie A? Vincono tutte, un po’ di più Inter e Juventus per un motivo. Milan unico rivale dei nerazzurri per il titolo"

Mario Sconcerti, editorialista del Corriere della Sera, commenta la giornata del campionato di Serie A sul quotidiano.

"Vincono tutte, ma vincono un po’ di più Inter e Juventus per la difficoltà degli avversari. Sappiamo che siamo comandati dal Covid. Si dice che il campionato sia falsato ed è vero, ma è molto più falsata la vita di tutti noi. Non c’è niente di veramente regolare in quello che ci sta succedendo. Perfino il virus è naturale. Così alla fine la notizia viene dalla normalità con cui il Milan si conferma l’unico rivale dell’Inter"