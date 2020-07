Sconcerti: "Napoli-Milan senza cattiveria, buone squadre senza paternità vera"

Ultime Serie A - Milan e Napoli sono sembrate due squadre contente di sé, anche nel minimo. Ne parla Mario Sconcerti nel suo lungo editoriale sul Corriere della Sera:

"È stata una buona partita accademica, senza velocità, senza cattiveria, dove si è cercato di far vedere agli arbitri e al mondo televisivo quanto saremmo stati bravi in stagione se solo ce ne fosse stato il mezzo. Parte di quanto detto per il Milan vale anche per il Napoli, esatto opposto scolastico. Buone squadre senza paternità vera, senza chi le guidi nei dettagli sul campo. Ma questo è un limite di tutto il nostro calcio"