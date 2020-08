Schwoch: "Osimhen abile ad attaccare la profondità. Cambio modulo? Sono per il 4-2-3-1, il nigerino e Mertens devono giocare insieme"

Notizie Napoli calcio. Stefan Schwoch, ex attacante del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni de Il Mattino. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

Schwoch, a chi somiglia Osimhen? «A Milik percerti versi, anche se le caratteristiche fisiche sono diverse. È più abile ad attaccare la profondità nella lunga distanza, può consentire le ripartenze, una dote che nessuno degli attaccanti in rosa possiede. Ha una facilità di corsa nella lunga distanza, diciamo 50 metri, che può creare grossi problemi».

4-4-3 o 4-2-3-1? «Per lui non cambia nulla. Sempre la punta centrale sarà, a dettare la profondità, ad attrarre difensori e ad aprire spazi per i compagni. Poi nel 4-2-3-1, immagino alle sue spalle Mertens che può trarre grossi vantaggi dalla sua presenza in campo perché potrà svariare a destra e a sinistra, godendo anche di una certa liberà».

La soluzione migliore? «Quella che farà giocare assieme sia Osimhen che Mertens, quindi sicuramente con il 4-2-3-1 perché la spesa che è stata fatta non ammette dubbi. Ma non vorrei che nel 4-3-3 ci fosse un sacrificato di lusso. E io a Mertens non rinuncerei mai nella vita».