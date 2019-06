Scambio Insigne-Icardi, Repubblica: è solo una suggestione Lorenzo ha uno sponsor che lo vorrebbe al Psg

L'edizione odierna di Repubblica scrive sul possibile addio di Lorenzo Insigne al Napoli: "Al momento, però, la situazione resta in evoluzione e una maxi-offerta potrebbe modificare il copione. In Italia ha chiesto informazioni l’Inter di Conte: il Napoli ha fatto un prezzo alto. La valutazione è di 70 milioni, cifra che il club nerazzurro potrebbe pagare solo inserendo Mauro Icardi nella trattativa, altro tormentone dell’estate. De Laurentiis ha smentito l’interesse per l’argentino che resta una suggestione. Più concreta, invece, l’ipotesi Lozano. Il Napoli ha portato avanti l’affare a prescindere dalla situazione James, quasi come se volesse realizzare una doppietta di alto livello nel reparto offensivo. Ma è difficile ipotizzare una coesistenza tra Lozano e Insigne. Il capitano attende novità: Atletico Madrid e Psg restano sempre sullo sfondo. I francesi potrebbero portare avanti una vera e propria rivoluzione e Insigne ha uno sponsor importante come Marco Verratti, suo compagno di squadra in nazionale ma anche ai tempi di Pescara. Le prossime settimane saranno decisive"