Savoldi: “Di Marzio? Il primo allenatore a invitarmi a cena, poi mi disse: 'adesso diamoci del tu'”

Gianni Di Marzio, sulla panchina del Napoli, Beppe Savoldi in campo. L'attaccante racconta il suo ex allenatore a Il Mattino:

Il primo ricordo di Gianni Di Marzio?

«Uno di famiglia. È stato il primo allenatore a invitarmi a cena a casa sua. In quegli anni era una cosa decisamente particolare e a me non era ancora mai successo. Come se non bastasse, poi, mi aveva anche chiesto di dargli del tu e per me era difficilissimo. Avevo un carattere un po' riservato e portavo grande rispetto per le persone che erano i miei datori di lavoro. Ma lui è riuscito subito a farmi sentire in famiglia. Per me fu una sorpresa positiva. Mi ha fatto capire quando mi ritenesse importante nel progetto».

E poi?

«Ci siamo uniti moltissimo. Basti pensare che i nostri figli si vedevano e crescevano insieme: tra noi si era creato un clima speciale. D'altra parte nel video di presentazione della mia canzone «La favola dei calciatori», c'erano tutti: mio figlio Gianluca, suo figlio Gianluca e anche il figlio di Vinazzani, mio compagno di squadra».

