Sassuolo smarrito a Napoli, da Dionisi l’ammissione di un profondo disagio

Il Napoli ha battuto per 6-1 il Sassuolo allo stadio Maradona e l'analisi del tecnico della squadra ospite Alessio Dionisi rende chiara l'idea su ciò che è stata la partita:

«Non siamo entrati bene in campo. Le prime due reti sono arrivate da due palle inattive, da calci d’angolo, forse non era la giornata giusta. Ma non è tutto nero come può sembrare. Ci sono meriti del Napoli e demeriti del Sassuolo. Sembrava che fossimo venuti a Napoli con poche motivazioni ma non è stato così»