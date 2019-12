Sassuolo-Napoli, Gazzetta: De Zerbi vuole consolidare la propria fama di ammazzabig, domani la prova del nove

Notizie Calcio Napoli -Sei punti in quattro gare per quella che è la miglior serie stagionale, una classifica finalmente serena e più vicina a quelle che erano le aspettative estive. Questo è il momento attuale del Sassuolo, prossimo avversario del Napoli in Serie A. L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport dedica ampio spazio alla squadra di De Zerbi, vi proponiamo un breve stralcio:

"Un’ultima gara con la quale consolidare la fama di ammazzabig dopo che si è fatto punti, in questo dicembre, contro Juventus, Cagliari e Milan, oltre che col Brescia. Ha trovato quell’equilibrio che sembra poter avvicinare il Sassuolo alla squadra che De Zerbi aveva in mente. Quella che non rinuncia a giocare ma non necessariamente - se gioca - subisce. Mai il Sassuolo in questo campionato aveva mantenuto la porta inviolata per due gare di fila. La prova del nove ci sarà domani, quando arriverà il Napoli: una big non in gran salute contro un Sassuolo che cercava continuità, sembra averla trovata e non ha nessuna intenzione di tornare al “via”"