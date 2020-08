Sassuolo, De Zerbi: "Boga tra i più forti al mondo nell'uno contro uno. Se andrà in una big? Dico solo una cosa..."

Ultimissime Napoli - Roberto De Zerbi ha rilasciato un'intervista all'edizione odierna della Gazzetta dello Sport. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

Ci racconta la sua squadra attraverso alcune statistiche significative? Il Sassuolo è stato il sesto attacco della Serie A ma togliendo i rigori sale al terzo posto dietro ad Atalanta e Inter: è impressionante la facilità con cui arrivate al tiro.

"Merito della qualità dei giocatori, non lo dico per piaggeria, io stesso ho contribuito a sceglierli. Caputo è tra i primi tre attaccanti italiani; Boga nell’uno contro uno è tra i più forti al mondo; Berardi a 26 anni ha segnato già 70 gol in A; Djuricic ha un livello altissimo. E chi sta dietro di loro è molto bravo a far arrivare la palla pulita".

Berardi, Locatelli, Boga: chi è più pronto per un top club?

"Sono tutti pronti. Ma vadano solo per essere protagonisti. Accontentarsi di far parte della rosa significherebbe buttare via talento e carriera. Di vita ce n’è una sola e le scelte sono determinanti. Non è vero che il treno passa una volta e basta: se ti impegni, ne passano tanti".