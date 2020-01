Sarri-Juve, matrimonio difficile: la battuta sugli arbitri e le parole pro Napoli non sono piaciute

Ultimissime calcio Napoli - "Sarri-Juventus, matrimonio difficile". Titola così La Repubblica oggi in edicola. I problemi sono diversi: una rivoluzione tecnica che fatica ad avere continuità, una Juventus incompiuta tatticamente e alcuni atteggiamenti del tecnico che non sarebbero piaciuti alla società.

Ecco un estratto dal giornale:

L’impressione, in ogni caso, è che subito dopo la sconfitta del San Paolo, Sarri parlasse con distacco della sua squadra attuale («Non è una cosa semplice motivare giocatori che hanno vinto sette o otto scudetti») e con maggiore partecipazione della sua ex: «Sinceramente non mi rode aver perso proprio a Napoli. Sono contento per i ragazzi, cui rimarrò affezionato per sempre. Se proprio devi perdere, almeno sono contenti loro». E poi gli è scappata una battuta, se era una battuta, quando gli hanno rinfacciato una frase che disse in passato, e che più o meno riguardava le agevolazioni arbitrali che avrebbero quelli con le maglie a strisce: «Quest’anno non abbiamo più le strisce, difatti il conto dei rigori è di sei a favore e sei contro. Probabilmente è l’ora di rifare la maglia vecchia maniera».