Sarri-Juve, Il Mattino: "Vacanze sull'Adriatico aspettando l'annuncio"

Ultimissime mercato Juve. Un'altra settimana di attesa è finita per Maurizio Sarri. L'ex tecnico di Napoli e Chelsea ha lasciato la Toscana e si è trasferito a San Benedetto del Tronto, sull'Adriatico, dove abitualmente trascorre le vacanze estive. Qui aspetterà la telefonata del direttore sportivo della Juve, Paratici, e del procuratore Ramadani, che ha gestito la chiusura del rapporto con il club di Abramovich, per recarsi a Torino e firmare il contratto che lo porterà sulla panchina della squadra campione d'Italia.

Come riporta Il Mattino di Napoli:

"Gli incontri tra Paratici e Ramadani, tra Londra e Milano nei giorni scorsi, hanno sistemato la questione e Sarri potrà firmare un biennale con opzione per la terza stagione, a 7 milioni annui. Dopo, si entrerà nel vivo dell'argomento mercato, perché l'obiettivo del club bianconero è tentare la conquista della Champions nel 2020. Intanto, Franck Lampard è in pole position per sostituire Maurizio sulla panchina del Chelsea. L'ex centrocampista avanzato dei Blues' e dell'Inghilterra avrebbe chiesto alla società di poter avere al proprio fianco l'ivoriano Didier Drogba".