Sarri-Juve, Il Mattino: "E' in pole per la panchina, ma c'è da giocare l'EL. Intanto il tecnico lancia segnali"

La zarina Marina Granovskaia e il presidente Bruce Buck sono avvisati: «Se c’è qualcuno che non è contento di me o deve giudicare i miei 10 mesi al Chelsea solo per una partita, me lo dicano e io vado via subito. Ma dall’Italia, nessuno mi ha chiamato». Maurizio Sarri ha il muso lungo dei giorni che promettono battaglia. Quasi sfida, con le sue parole, Abramovich: «Nessuno mi ha chiamato. Ma vi pare che uno come me che ha la possibilità di vincere per la prima volta qualcosa si mette a pensare a qualcosa d’altro rispetto alla finale di Baku?».

Calciomercato, Sarri-Juve si prosegue: l'allenatore del Chelsea però non si distrae

Come riporta Il Mattino: