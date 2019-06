Sarri-Juve, giovedì possibile annuncio: anche Barzagli nel suo staff

Sarri-Juventus, ci siamo. Secondo quanto riferisce Calciomercato.com, dopo un lungo tira e molla, giovedì dovrebbe esserci l'ufficialità per l'approdo dell'ex Napoli sulla panchina bianconera, dove firmerà un super contratto triennale da 6 milioni di euro più bonus.

Nel frattempo spunta una grossa novità per il tecnico toscano, riguardante il suo staff. Ecco quanto rivela il portale on line:

Nel frattempo, Sarri sta già lavorando sullo staff che lo seguirà alla Continassa: il preparatore atletico Paolo Bertelli,già in bianconero dal 2011 al 2014, agli ordini di Antonio Conte, seguitoper il ruolo di vice da Giovanni Martusciello, secondo di Sarri all'Empoli ma nell’'ultima stagione all’Inter con Spalletti, o da Luca Gotti, suo collaboratore al Chelsea. Il nome nuovo è quello di Andrea Barzagli, che dovrebbe restare in bianconero. Siamo ai dettagli, insomma: Sarri e la Juve, questo matrimonio s'ha da fare.