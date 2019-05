Sarri-Juventus, Gazzetta: "Il Chelsea lo libererà, la Juve lo apprezza per stile di gioco: entro fine mese si saprà"

Chi sarà il nuovo allenatore della Juve? La scelta sta diventando un film di spionaggio, secondo l'edizione odierna della Gazzetta dello sport. Fabio Paratici al Premio Gentleman ha chiarito un aspetto: «Ci vuole pazienza, stiamo facendo le nostre valutazioni ma abbiamo le idee chiare». La Juventus insomma non sembra pronta ad annunciare l’erede di Allegri e fa capire di essere diretta su un allenatore sotto contratto, legato a una squadra... oppure su più allenatori che hanno un rapporto con un club. Tra gli indiziati c'è anche l'ex Napoli Maurizio Sarri.

"Il Chelsea per il prossimo anno pensa seriamente a Frank Lampard, allenatore del Derby County, e finirà per liberare Sarri. La Juventus lo apprezza per stile di gioco e nella scelta del tecnico potrebbe restare nel Granducato di Toscana: da Livorno al Valdarno, casa del tecnico con sigaretta. La finale di Europa League a Baku è mercoledì 29 e allora, se Sarri sarà, si saprà tra gli ultimissimi giorni di maggio e i primi di giugno"