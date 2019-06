Calciomercato - Sarri-Juve, novità importanti dall'Inghilterra. Come riporta il quotidiano inglese The Sun, il Chelsea avrebbe fatto un ultimo tentativo per convincere Maurizio Sarri a restare sulla panchina dei Blues. Il club di Abramovich non è intenzionato a privarsi del proprio allenatore e sarebbe disposto a perdere i 6 milioni che pagherebbe la Juventus per strapparlo dalla squadra di Londra.

