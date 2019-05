Sarri-Juve, CorSport: "Stilata lista acquisti: rilancio Rugani, Dybala e Bernardeschi e quel pupillo di Napoli..."

Hysaj alla Juve? Intreccio calciomercato Napoli-Juve Come riporta l'edizione odierna del Corriere dello Sport a firma di Alfredo Pedullà, il mercato spesso è il magazzino che tu hai sotto casa, roba di eccellente qualità. Da rivalutare o da valorizzare ulteriormente, cambia poco. Il magazzino della Juve è ottimo e abbondante, una manna per Maurizio Sarri promesso sposo e in attesa di formalizzare (calma). La missione anti-Allegri, la ripartenza, la riconversione tattica.

Ultimissime mercato Juve, la lista di Sarri

Buttiamo lì, in ordine sparso: Miralem Pjanic, Daniele Rugani, Paulo Dybala e Federico Bernardeschi. Sullo sfondo c’è Gonzalo Higuain, la legittima pretesa di rientrare dalla finestra Juve laddove uscì - nell’estate 2018 - dalla porta principale per andare al Milan. Bernardeschi è luce per gli occhi di Sarri come ci raccontò un giorno di ottobre a Cobham: «Sono pazzo di lui, un potenziale fuoriclasse». La semplice idea di poterlo allenare vale un bonus di 15 sigarette da aspirare gioiosamente, in aggiunta ai quattro pacchetti (totale 80) mediamente consumati.

La Juve dovrà indovinare due o tre mosse, comunque privilegiando un paio di uscite. Un centrocampista di provata fisicità, gli indizi sono quelli di Milinkovic-Savic (o il costosissimo Pogba, senza trascurare Rabiot), piuttosto che quelli di Barella. Quest’ultimo era stato cercato dal Chelsea a gennaio, per ammissione di Zola, ma c’è anche l’Inter da mesi. Per Chiesa esiste una bagarre Paratici-Marotta già in atto e bisognerà fare qualche calcoli con gli esuberi. Ma ci saranno mosse in ogni settore: noi pensiamo sempre che Hysaj del Napoli sia un fedelissimo mai dimenticato.