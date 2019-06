Sarri alla Juventus, Gazzetta: "Via libera del Chelsea, ma prima devono ufficializzare Lampard"

Via libera per Sarri alla Juventus. Ecco cosa scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport: "Un altro (deciso) passo avanti per Maurizio Sarri alla Juventus. Dopo gli impegni spesi al telefono giovedì, ieri a Londra c’è stato un lungo (e positivo) faccia a faccia tra la zarina, Maurizio Sarri e l’intermediario bianconero, Fahli Ramadani. E il semaforo è sempre più verde. In sostanza il Chelsea dà il via libera (con il sì di Abramovich sullo sfondo). Ma chiede tempo per definire i dettagli per l’investitura del successore: quasi certamente la bandiera Frank Lampard, ancora sotto contratto con il Derby County"