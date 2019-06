Sarri alla Juve, Sacchi: "Scelta coraggiosa, ma servirà pazienza: difficile pensare che questa idea possa dare subito risultati"

Arrigo Sacchi ha scritto il suo pensiero sulla Gazzetta dello Sport riguardo Sarri alla Juve: "Maurizio Sarri è il nuovo allenatore della Juventus. È un professionista ed è normale che operi dove è richiesto, questo non esclude la riconoscenza del club dove ha lavorato. Stiamo assistendo ad una svolta epocale e coraggiosa da parte della Juventus di Andrea Agnelli. Esonerare un tecnico come Massimiliano Allegri vincitore di ben cinque campionati consecutivi richiede coraggio e personalità. Questi valori unitamente alla pazienza, alla convinzione e alla conoscenza non dovranno mai mancare. È difficile pensare che un cambiamento così totale, di stile, di lavoro e di idee, possa dare subito dei risultati"