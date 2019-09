San Paolo, Il Mattino: saranno quasi 40mila i tifosi azzurri col Liverpool, ma un aspetto rallento la prevendita

Ultime calcio Napoli - La gara d'esordio della Champions League 2019-2020, peraltro contro i campioni d'Europa uscenti, ha molto appeal in città ma risente, inevitabilmente, della diretta in chiaro in tv e della vicinanza con le altre gare casalinghe di campionato. Da questa mattina, in ogni caso, sono ancora disponibili poche scorte di tagliandi per gli anelli superiori di Curva A, Curva B e Distinti, settori quasi esauriti. Vicino al sold out, un po' a sorpresa, anche la tribuna Posillipo.

Ultime Napoli, al San Paolo saranno in 40mila

Come riporta Il Mattino: