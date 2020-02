Ultimissime calcio Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha pubblicato le probabili formazioni di Sampdoria-Napoli. Nell'undici iniziale di Gattuso ci sono alcune novità: in porta c'è Ospina mentre in difesa si rivede Malsimovic al fianco di Manolas con Di Lorenzo che ritorna terzino destro. Fabian Ruiz è fuori causa per influenza. Al suo posto c'è Lobotka. In attacco ballottaggio Callejon-Politano con lo spagnolo leggermente favorito.