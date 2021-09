Sampdoria-Napoli, le probabili formazioni di Gazzetta: tre ballottaggi per Spalletti [GRAFICO]

Napoli calcio - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha pubblicato le probabili formazioni di Sampdoria-Napoli.

"E’ da escludere, perciò, la possibilità che possa ricorrere al turnover. In definitiva, gli unici dubbi riguardano Rrahmani o Manolas per la difesa e Zielinski o Elmas per il centrocampo. In entrambi i caso, i primi dovrebbero essere favoriti. In effetti, il Napoli sta funzionando bene, sul piano della condizione la squadra sta rispondendo bene, tranne qualche errore individuale o di posizione, finora, il lavoro dell’allenatore ha dato risultati soddisfacenti, che trovano riscontro nel primato in classifica. Che il Napoli difenderà, oggi pomeriggio, a Marassi, contro la Sampdoria. In porta ci sarà la conferma di David Ospina, nonostante Alex Meret sia stato recuperato del tutto: l’ex portiere dell’Udinese siederà in panchina".