Calciomercato Napoli - Secondo Il Mattino il Napoli è pronto a chiudere il colpo a centrocampo:

Mazzarri ha chiesto rinforzi per la mediana e il nome più caldo è sempre quello di Lazar Samardzic. Il jolly tedesco dell'Udinese è un vecchio pallino del Napoli e questa può diventare l'occasione giusta per aggiudicarselo. Il ragazzo è ai margini del progetto tecnico dell'Udinese e per tanto ha fretta di accasarsi per evitare di stare fermo nei prossimi sei mesi.