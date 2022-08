Salernitana su Allan? CorSport: clamoroso rumors dall'Inghilterra, la posizione del club granata

Ultime calciomercato. Un rumors che ha del clamoroso: la Salernitana sarebbe interessata ad Allan. L'ex Napoli milita nell'Everton e secondo alcuni vorrebbe tornare in Italia.

Della suggestione Allan-Salernitana ne ha parlato il Corriere dello Sport:

Giornata vivace sul fronte inglese perché da Liverpool, sponda Everton, spuntano clamorosi rumors su Allan (31) come obiettivo per la Salernitana. L’ex Napoli è in scadenza nel 2023, ha un ingaggio proibitivo ma con un biennale potrebbe godere dei vantaggi del Decreto Crescita. Il club campano però nega la trattativa.