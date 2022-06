Salernitana, Iervolino: "Cavani? Sabatini sfiorò il ridicolo. Se voglio un giocatore, lo compro"

Serie A - Cavani alla Salernitana? Danilo Iervolino, presidente della Salernitana, ha rilasciato una intervista ala Gazzetta dello Sport in cui ha parlato del possibile arrivo del Matador in granata.

Ecco le parole di iervolino a Gazzetta:

Chiudiamo con una battuta. Lei aveva confessato il sogno Cavani, ma Sabatini aveva detto che non era il caso. Adesso tornerà alla carica?

«Ahahah. Anche in quell’occasione Sabatini sfiorò il ridicolo. Se io voglio un giocatore, lo compro. Mica poteva bocciare lui un mio acquisto. Questa è la Salernitana di Iervolino, non di Sabatini: lui proponeva e io decidevo».

Vuole mandare un messaggio ai tifosi della Salernitana?

«Mi dispiace che una piccola frangia non abbia capito la situazione e se la sia presa con me. Voglio dire solo che i tifosi sono gioia e vanto della Salernitana. Io custodisco la squadra per loro, con istinto, visione, acume. Abbiate fiducia in me, io vi adoro».