Sacchi: "Serie A? S'è mortificato il gioco e le emozioni! Napoli tra le poche con stile ed armonia, lotterà per vincere se De Laurentiis aiuterà Ancelotti"

Arrigo Sacchi, ex allenatore del Milan e della Nazionale italiana, sulle colonne della Gazzetta dello Sport analizza il campionato di Serie A appena finito. Vi proponiamo uno stralcio della sua analisi:

“È terminato il campionato con l’ottava vittoria consecutiva della Juventus. Il campionato 2018-2019, causa lo strapotere juventino, è stato meno incerto e con meno suspence del solito. Come sempre ha dominato in generale il gioco difensivo, la prudenza e la paura. Così si è mortificato il gioco, le emozioni e lo spettacolo: primo non prenderle, poi si vedrà.

Il Napoli, secondo classificato, fa parte di quel piccolo gruppo di squadre che hanno stile e armonia di gioco. Cercano di vincere grazie al merito e alla bellezza, convinti che i risultati siano raggiungibili solo attraverso un’organizzazione di gioco che genera poi sinergia e permetta ai giocatori di raggiungere livelli che individualmente non avrebbe mai raggiunto. La squadra non è stata continua, ma quanto ha inciso l’aspetto sociologico e storico al fine di raggiungere una mentalità da protagonisti. Ancelotti possiede esperienza e conoscenze uniche, se De Laurentiis aiuterà con qualche tipo di valore, il Napoli lotterà per vincere già dalla prossima occasione”