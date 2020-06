Sacchi: "La dura lezione del Napoli ai solisti della Juve: ha vinto la formazione con più volontà, modestia e spirito di squadra"

Ultimissime Napoli - Arrigo Sacchi sulla Gazzetta dello Sport commenta la vittoria del Napoli in finale di Coppa Italia: "Il Napoli si aggiudica con merito la Coppa Italia sconfiggendo la favorita Juventus. Ha vinto la formazione con maggiore volontà, modestia e spirito di squadra. L’incontro è stato poco divertente e con scarse emozioni, anche il Covid e la lunga pausa non hanno aiutato. La Juventus si è presentata con tutta la propria artiglieria formata da molti solisti e con un gruppo non totalmente motivato. Elementi che non consentono di trasformarsi in squadra collettiva, organica e coesa. I bianconeri sono un ibrido, inseguono una utopia, Sarri è un grande allenatore, uno stratega che dovrà prendere decisioni forti e fare scelte funzionali alle proprie idee di gioco. Le qualità di Maurizio non si discutono, le sue capacità nel dare uno stile alle proprie squadre sono comprovate. Tutti i suoi team sono andati oltre alle aspettative grazie ad un calcio bello, organizzato e collettivo. Sarri non dovrà tradire la propria cultura e il club che lo ha scelto".