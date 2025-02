Arrigo Sacchi alla Gazzetta dello Sport ha scritto il suo pensiero in merito alla lotta scudetto:

"Sarà una primavera molto intensa, senza un attimo di respiro, perché in due mesi (più o meno) ci si gioca lo scudetto, l’accesso alla prossima Champions, la qualificazione alle altre coppe e, non dimentichiamolo mai, anche la salvezza. Dico che il Napoli è pienamente in corsa soprattutto dopo averlo visto all’opera all’Olimpico contro la Lazio".