Sacchi: "Calciatori del Napoli vittime della sindrome da successo. Puntare su Calzona può essere la mossa azzeccata"

Napoli Calcio - Arrigo Sacchi ha scritto il suo pensiero riguardo il momento che sta vivendo il Napoli. Ecco le sue parole sulla Gazzetta dello Sport:

"Una cosa è certa, e lo dico dopo aver osservato molte partite del Napoli in questo campionato: l’attuale squadra non è parente nemmeno alla lontana di quella della passata stagione. Mi pongo anche la seguente domanda: non è che questi giocatori abbiano ballato una sola estate? Vittime della solita sindrome da successo, che coglie chiunque vinca una grande manifestazione, non sono stati capaci di trovare le contromisure per reagire.

Esonerare Mazzarri, al quale a mio avviso non si possono attribuire grandi responsabilità, e puntare su Calzona, che ha lavorato sia con Sarri sia con Spalletti, potrebbe rivelarsi una mossa azzeccata a patto che tutto il gruppo e tutto l’ambiente condividano la scelta e remino nella stessa direzione".