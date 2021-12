Sacchi analizza la Serie A: "Sarà una lotta tra le milanesi o potranno reinserirsi altre concorrenti? Campionato più coraggioso ed emozionante"

Arrigo Sacchi, ex allenatore di Milan e Real Madrid, analizza il campionato di Serie A sulla Gazzetta dello Sport.

"Le milanesi, dopo molti anni, arrivano alla sosta natalizia occupando la prima e seconda posizione. Sarà una lotta tra loro o potranno reinserirsi altre concorrenti? E nel caso se la vedessero solo fra di loro come finirebbe?

Per fortuna, non ho la capacità di predire il futuro anche se la storia avrebbe potuto aiutarci un po’. Purtroppo Simone Inzaghi e Stefano Pioli sono due ottimi allenatori ma non hanno mai vinto un campionato. Difettano di esperienza ma questo forse non è così importante. Ma allora cosa può diventare decisivo?

Finalmente stiamo ammirando un campionato più coraggioso ed emozionante. Una novità per il nostro calcio che non ci permette di fare previsioni in quanto è un inedito. Non sappiamo come sarà il finale anche se oggi i nerazzurri partono con qualche punto di vantaggio e qualche certezza in più. Buon campionato"