Napoli calcio - “Resta la delusione per come è finita col Bologna”. Intervistato da Tuttosport, Walter Sabatini torna sull’addio ai rossoblù: “Non sono andato via di mia volontà. Il presidente Saputo mi ha indicato la porta e io non ho fatto barricate”. L’esperto dirigente ha poi svelato i suoi sogni per il futuro: “Sogno di meno, diciamo che mi piacerebbe ripartire da club storici che in qualche modo mi assomigliano, per esempio Torino e Napoli”.