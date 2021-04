Ruben Sosa: "Inter? Quando sarà matematico, lo scudetto mi darà una gioia enorme! Conte? Non so se nel suo cuore tifi ancora Juventus..."

Notizie Calcio - Ruben Sosa, ex calciatore dell'Inter, ha rilasciato un'intervista alla Gazzetta dello Sport.

«Quando sarà matematico, lo scudetto mi darà una gioia enorme. Il calcio italiano è stato sempre equilibrato, mentre questi nove anni non hanno aiutato la percezione esterna. Lo scudetto dell’Inter può migliorare la considerazione che hanno tutti del vostro campionato»

Cosa l’ha colpita allora della capolista?

«Il tecnico ha capito che cosa è davvero l’Inter ed è entrato nella testa dei giocatori: ha faticato il primo anno, anche per le condizioni esterne, ma negli ultimi mesi ha trovato un equilibrio quasi perfetto. E al di là di quello che si possa pensare, questa è una squadra che gioca a calcio molto bene»

Sorpreso sia passato a guidare la squadra rivale per eccellenza?

«Ha compreso che l’ambiente a Milano è differente, ha dimostrato intelligenza e professionalità per adattarsi. Non so se nel suo cuore tifi ancora Juve, ma è riuscito a batterla ed è quello che conta»