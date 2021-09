Rrahmani fa fuori Manolas? Repubblica: greco ormai escluso, è rimasto imbambolato! Spalletti sceglie il kosovaro per un motivo

Ultime notizie Napoli - Il Napoli ha la tranquillità di chi entra in campo con la vittoria nel destino, come racconta l’edizione odierna di Repubblica. Amir Rrahmani segna di testa lasciato solo al centro ed è come ringraziare Luciano Spalletti della fiducia.

“Escluso ormai Manolas, rimasto imbambolato nel duello con Morata. Magari avesse avuto da Gattuso fiducia Rrahmani. Fu lasciato fuori in favore di Maksimovic nella terribile sconfitta di Verona a metà campionato. Decisione che determinò un girone di gelo tra l’allenatore oggi disoccupato ed il presidente che reclamava spazio per Rrahmani. Spalletti lo sceglie non perché voglia dimostrarsi affidabile aziendalista, ma secondo meriti, indovinando spesso”