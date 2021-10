Rrahmani e il secondo gol nato da calcio piazzato: spunta la rivelazione di Spalletti

SSC Napoli - Lozano e Rrahmani firmano la rimonta azzurra a Firenze: il secondo gol in campionato dell'attaccante messicano, stesso numero di reti per il difensore kosovaro.

Come riporta Il Mattino:

"Secondo gol di Rrahmani dopo quello all'Udinese, stavolta ancora più importante perché regala al Napoli il successo in rimonta sulla Fiorentina: seconda rete che arriva da palla inattiva, alla Dacia Arena sfruttò al meglio di testa la sponda di Koulibaly, stavolta al Franchi ha girato in porta nell'angolo la punizione battuta in maniera perfetta con il sinistro da Zielinski. Una rete provata in allenamento, come spiegato da Spalletti nel dopo partita, uno schema studiato dal Borussia Dortmund che l'aveva già messo in pratica con successo. Titolare in coppia con Koulibaly, Spalletti lo ha schierato dal primo minuto per la prima volta a Udine e da quel momento lo ha sempre riconfermato nella formazione base. E l'ex difensore del Verona rappresenta sempre più una garanzia sia per l'efficacia nelle chiusure, di testa e di piede, sia per la capacità nell'impostazione dal basso".