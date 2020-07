Roma, Zaniolo torna tra i convocati! CdS: "Non si aspettava la convocazione, Fonseca potrebbe concedergli minuti"

Ultimissime notizie calcio Napoli - In un periodo così buio, un raggio di sole per la Roma arriva direttamente dall'infermeria. Niccolò Zaniolo, dopo il lungo stop causato dal suo infortunio al legamento crociato, torna questa sera per la prima volta tra i convocati per la partita del San Paolo contro il Napoli. Stando a quanto si legge sul Corriere dello Sport, il talento giallorosso non si aspettava questa convocazione ed a questo punto chissà che non possa andare in panchina e che Fonseca non possa concedergli dei minuti a partita in corsa per metterlo nelle condizioni di assaggiare di nuovo il campo.

Zaniolo Napoli Roma