Roma-Napoli, le probabili formazioni di Gazzetta: sei ballottaggi complessivi tra Gattuso e Fonseca [GRAFICO]

Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha pubblicato le probabili formazioni di Roma-Napoli. Nei giallorossi sono due i ballottaggi: Ibanez-Kumbulla e El Shaarawy-Pedro. Per il resto scelte confermate con il ritorno di Dzeko al centro dell'attacco. In mezzo al campo ci sarà l'ex azzurro Diawara con Villar. Più incertezze per Gattuso che dovrà sciogliere gli ultimi dubbi legati alle seguenti coppie: Ospina-Meret, Maksimovic-Manolas, Demme-Bakayoko e Mertens-Osimhen. Giocherà Hysaj al posto dello squalificato Di Lorenzo.