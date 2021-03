Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha pubblicato le probabili formazioni di Roma-Napoli. Tra gli azzurri ci sono quattro ballottaggi: Ospina-Meret, Maksimovic-Manolas, Demme-Bakayoko e Mertens-Osimhen. A destra, in difesa, giocherà Hysaj al posto dello squalificato Di Lorenzo. Fonseca deve fare i conti con due dubbi: Diawara-Smalling (se giocherà l'inglese, sarà Cristante a scalare in mediana) e Dzeko-Mayoral con il bosniaco in vantaggio.