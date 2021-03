Roma-Napoli, De Laurentiis ci sarà: confermato il rito delle ultime settimane. Gattuso a caccia di conferme Champions

Napoli Calcio - Recuperare i punti perduti contro squadre dall’ottavo posto in giù e confermare la legge (vincente) degli scontri diretti. Con questi numeri il Napoli stasera all’Olimpico fa visita alla Roma, scontro diretto per coltivare l’obiettivo Champions. Il paradosso è che gli avversari, in classifica in questo momento a pari punti, hanno un andamento opposto.

Come riporta Il Corriere del Mezzogiorno:

"A Roma, piazza passionale e viscerale come Napoli, alla squadra di Fonseca viene infatti imputato di non aver mai vinto uno scontro diretto. Fonseca è stato contestato come Gattuso ma per risultati opposti. La sfida di stasera all’Olimpico tra le gemelle diverse è una verifica soprattutto per Rino che vuole una notte di gloria, dopo quella contro il Milan, per la conquista di un posto che momentaneamente significherebbe Champions. Ma soprattutto per lasciarsi definitivamente alle spalle le incertezze che hanno contraddistinto il percorso in campionato. La Roma all’Olimpico sarà dunque la prova del nove, con tutti (o quasi) i giocatori a disposizione, con la marcia in più di Lozano che ha recuperato dall’infortunio e può dare il suo contributo a gara in corso. Gattuso e Fonseca, le panchine più incerte in vista della prossima stagione, con il pensiero comune di voler chiudere nel miglior modo possibile. In tribuna ci sarà certamente De Laurentiis, che come sempre nelle ultime settimane, farà visita alla squadra prima della gara. Ma che poi, dalla tribuna, guarderà con occhio interessato anche Fonseca".