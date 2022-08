Roger Milla: "De Laurentiis ha mancato di rispetto all'Africa ed il suo calcio"

Calcio Napoli - Roger Milla ha rilasciato alcune dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport in merito alle parole rilasciate da Aurelio De Laurentiis sui calciatori africani.

Rispetto, il difensore del Chelsea parte da lì. Giusto?

«Sì. Prendendo come base il presupposto che ognuno è libero di avere le proprie idee e di operare come meglio crede, a me sembra che il presidente del Napoli manchi di rispetto al calcio africano e al nostro continente».

In che senso?

«Lui ha una squadra di calcio famosa e potente in Serie A e non sono certo io a potergli dire come operare, chi comprare, come giocare, cosa fare. Non è davvero mia intenzione. Ma nel momento in cui il signor De Laurentiis dice che non comprerà più calciatori africani finché non sarà spostata la competizione più importante del nostro continente sta mancando di rispetto al calcio africano e ai Paesi che partecipano alla Coppa d’Africa. Perché l’Africa? Perché sempre l’Africa?».

Magari perché ha la coppa continentale che si gioca a gennaio.

«Primo, non è la sola competizione che si gioca quando i campionati europei sono nel pieno svolgimento. Secondo, nell’inverno scorso ci sono state partite delle nazionali sudamericane che hanno portato allo spostamento di gare dei campionati europei, senza che nessuno protestasse. Terzo: perché si dà sempre per scontato che sia l’Africa a sbagliare e a dover cambiare, adattandosi al modello europeo?».

La risposta di Koulibaly a De Laurentiis pare equilibrata e orgogliosa.

«E legittima aggiungerei. Ha parlato da capitano della nazionale campione d’Africa. Ma vede? Sono sempre i calciatori a difendere i propri Paesi e la propria terra. Mai i dirigenti. Abbiamo grandissimi uomini oltre che grandi calciatori. Ed è per questo che a De Laurentiis dico che se non vuole i calciatori africani peggio per lui. Ci rimette il Napoli, perché per noi mercato ci sarà sempre, e a grandissimo livello».