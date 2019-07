Rog al Cagliari sblocca l'arrivo di Elmas: il macedone non ha preso parte alla trasferta in Austria, ha già salutato i compagni

Tutto fatto per l'arrivo di Elif Elmas in maglia azzurra. Il centrocampista macedone del Fenerbahce è da diverse settimane nel mirino del club partenopeo, ma era stato messo in stand by dal ds Cristiano Giuntoli. Il motivo? Da sistemare prima la cessione di Marko Rog al Cagliari, operazione che si è sbloccata proprio nella giornata di ieri. Il centrocampista croato si trasferirà in rossoblu per una cifra totale di 15 milioni di euro con un'operazione in prestito con diritto di riscatto. Soldi che verranno subito investiti sul mercato, perché Elmas ne costa 18 di milioni. Il calciatore del club turco non ha preso parte alla trasferta in Austria ed ha già salutato tutti i compagni di spogliatoio. A scriverlo è l'edizione odierna de Il Mattino.