Rivoluzione Napoli in difesa, Olivera e Di Lorenzo verso il cambio di ruolo!

Calciomercato Napoli - L'edizione in edicola oggi di Repubblica fa il punto della situazione in merito a come potrebbe diversificarsi la difesa del Napoli sotto la gestione di Antonio Conte con ben due giocatori che vanno verso il cambio ruolo:

"Il Napoli cerca un esterno di livello considerando pure le possibili novità tattiche riguardanti Mathias Olivera. Il “ Loco” Bielsa lo sta schierando difensore centrale con l’Uruguay in Coppa America: Olivera si sta mettendo in mostra. Le esibizioni nel nuovo ruolo sono state positive e quindi lo stesso Conte potrebbe arretrare il suo raggio d’azione anche nel Napoli schierandolo nel terzetto arretrato da “ braccetto” mancino.

La soluzione stuzzica molto il nuovo allenatore azzurro e quindi Spinazzola avrebbe spazio sulla corsia mancina. Ecco perché le parti sono vicine. Il Napoli farà dei ragionamenti pure dal lato opposto. Anche Di Lorenzo potrebbe cambiare ruolo (per giocare da "braccetto" destro ndr.) e quindi un giocatore di fascia destra non va affatto escluso dai radar del direttore sportivo Giovanni Manna".